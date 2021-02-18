«بيطري الشرقية»: مسح تناسلي لـ 4 آلاف و747 رأس ماشية وتلقيح 696 صناعيًا

أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت خلال شهر يناير الماضي بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ 4 آلاف و747 رأس ماشية، وإجراء التلقيح الأصطناعي لـ 696 رأس، بالإضافة إلى عقد 190 ندوة إرشادية توعوية.جاء ذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المحلية وذلك بالتهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية والعمل علي تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المحلية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.