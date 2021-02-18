وزير الزراعة يشيد بالفريق البحثى فى صحراء غرب السويس

أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالفريق البحثى لوزارتي الزراعة والري ومحافظ السويس، الذي يواصل العمل في صحراء غرب السويس، رغم الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليًا.وكان وزير الزراعة قد أعلن العمل على زيادة مساحة الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تشكيل فريق بحثي فنى لإجراء دراسات حصر وتصنيف التربة للمساحة المقترحة للاستغلال الزراعى بغرب السويس والتي تقدر بحوالي ٥٩ ألف فدان، بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وكلية الزراعة جامعة بنها، وجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، ومديرية الزراعة بالسويس، وقد تم تشكيل فريق ٢٨ عضوًا من الباحثين والمعاونين.