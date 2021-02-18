شقيقة ضحية «سفاح الجيزة» تسبه.. والقاضى يهدد بحبسها

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، وزوجاته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.وأثناء سماع القاضي لطلبات الدفاع تدخلت إحدى السيدات مهاجمة المتهم وسبه قائلة: «قتل أخويا ودفنه ابن الحرام»، وهذا ما دفع القاضي لمنعها من الحديث والتهديد بالحبس 24 ساعة.تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.