شقيقة ضحية «سفاح الجيزة» تسبه.. والقاضى يهدد بحبسها
الخميس 18/فبراير/2021 - 12:04 م
نجلاء رفاعيطباعة
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، وزوجاته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأثناء سماع القاضي لطلبات الدفاع تدخلت إحدى السيدات مهاجمة المتهم وسبه قائلة: «قتل أخويا ودفنه ابن الحرام»، وهذا ما دفع القاضي لمنعها من الحديث والتهديد بالحبس 24 ساعة.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.
وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وأثناء سماع القاضي لطلبات الدفاع تدخلت إحدى السيدات مهاجمة المتهم وسبه قائلة: «قتل أخويا ودفنه ابن الحرام»، وهذا ما دفع القاضي لمنعها من الحديث والتهديد بالحبس 24 ساعة.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.
وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.