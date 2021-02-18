العراق يحذر من سرعة انتشار سلالة كورونا الجديدة

حذر وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، اليوم الخميس، أن النوع الجديد من سلالة كورونا يمتاز بسرعة الانتشار ويحتاج إلى تضافر الجهود.وقال التميمي، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز": "إن هذا النوع الجديد من سلالة كورونا، والتي تمتاز بسرعة الانتشار تحتاج إلى تضافر الجهود بين كل الجهات الساندة، سواء المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، والتي تدعم جهود وزارة الصحة من خلال تطبيق التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتي تستند إلى اللجان الاستشارية".وأضاف أن وزارة الصحة وفرت كل الإمكانيات للنظام الصحي، بالإضافة إلى أنها توفر 80 مركزًا متخصصًا لكورونا، ولا تزال المستشفيات تقدم الخدمات، داعيًا رجال الدين وشيوخ العشائر والشخصيات الفاعلة إلى نبذ كل التجمعات في المجتمع ومنع إقامة مجالس العزاء وصالات الأفراح والأعراس والأسواق.كما أوضح أنه تم فتح المجال للمواطن للعمل لكسب رزقه، ولكن يجب أن يكون على مستوى عالٍ من المسئولية، موضحا أن البعض انتقد فرض الغرامات، والغاية من فرضها ليس لجني الأموال، وإنما لإرشاد المواطن لأهمية التعليمات الصحية.وتابع الوزير: "لا يزال نفس البروتوكول والتشخيص العلاجي المستخدم، وقد لوحظ نسبة الشفاء عالية رغم سرعة انتشار الفيروس"، لافتا إلى أن تعليق دوام العمل سيكون ابتداء من اليوم الخميس الساعة 8 مساءً، وسيستمر لمدة أسبوعين وبعدها يتم تقييم الموقف الوبائي، وعلى أثرها سنلزم المواطنين بالإجراءات لقطع سلسلة انتشار الفيروس.وأشار إلى أنه رغم انخفاض عدد الإصابات إلى 600 إصابة في الفترة السابقة إلا أن الوزارة كانت تحذر من قدوم موجة جديدة وسلالة جديدة للعراق، لافتا إلى أن الإصابات كانت متوقعة من قبل وزارة الصحة ومدروسة بشكل كبير من خلال اللجان العلمية، مؤكدا أن عدم ارتفاع الإصابات إلى أكثر من هذه الأعداد يعتمد على وعي المواطن.