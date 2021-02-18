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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط متهم بإجراء عمليات اتجار فى النقد مخالفة بـ6 ملايين جنيه

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:06 م
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها لشقيقه على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (6.000.000 - ستة ملايين جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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