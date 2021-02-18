رئيس مدينة طنطا يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار

تابع المحاسب حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، عمليات رفع تجمعات مياه الأمطار وكسح التراكمات الطينية من على جانبي الطرق الرئيسية، لعمل سيولة مرورية ومنع الحوادث نتيجة التراكمات الطينية، حيث تم شفط تجمعات مياه الأمطار من على طريق طنطا المحلة الكبرى أمام قرية الرجديه وشبشير الحصه وأمام كوبري محلة روح بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.وفي طريق "طنطا- الإسكندرية" الزراعي تم شفط مياه الأمطار أمام قريه شبرا النملة، كما تم رفع مياه الأمطار من أمام شركة البترول بمحلة مرحوم ومتابعة نظافة ومسح الطبانات لتصريف مياه الأمطار ورفع كفاءة الطريق العام لقرية صناديد حتى مزلقان العجيزي.وأكد المحاسب حسام عبداللطيف على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف الطوارئ على مستوى مركز ومدينة طنطا لمواجهة موجة الطقس السيئ وآثاره.