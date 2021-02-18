رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5875 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:45 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

و أسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5875 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2185 تجاوز السرعة المقررة، 267 مخالفة السير بدون تراخيص، 21 مخالفة موقف عشوائي، 47 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ووتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

«الأغنية بين الأمس واليوم» بمركز طلعت حرب.. اليوم

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»