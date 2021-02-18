ضبط 5875 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.و أسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5875 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2185 تجاوز السرعة المقررة، 267 مخالفة السير بدون تراخيص، 21 مخالفة موقف عشوائي، 47 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ووتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية