138494 إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، أن إجمالي الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 138 ألفا و494 إصابة.وذكرت الصحة العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 1549 بنسبة 1.12%، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس 130 ألفا و84 إصابة لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.