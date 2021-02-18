«تعليم بنها» يكرم طالبة لتفوقها في ورش عمل البيولوجيا التخليقية

كرم عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية الطالبة يمنى محمود عبد المحسن الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، لتفوقها ومشاركتها في ورش عمل البيولوجيا التخليقية وحضورها الدورة التدريبية التي أقامتها كلية طب القوات المسلحة.وهنأ "فتح الباب" الطالبة وقدم لها شهادة تقدير تقديرا لجهودها وتميزها، مشيرا إلى أن الااستثمار في البشر أهم من الاستثمار في الحجر، مضيفا أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا ببناء الإنسان المصري لأنه محور التنمية وأساس التطور.وأضاف مدير عام تعليمية بنها، أن تفعيل هذا الاستثمار بين أبنائنا الطلاب يجب أن يكون علي قواعد وأن يكون بالروح والجسد معا من خلال غرس قيم الثقافة والفن والأخلاق واحترام وحب الوطن.كما كرم فتح الباب أشرف عبد الكريم مدير مدرسة أحمد زويل الرسمية تقديرا لجهوده المتميزة،حضر التكريم محمد الفرماوي مسؤل المدارس الرسمية للغات.