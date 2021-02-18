شقيقة ضحية سفاح الجيزة تطلب مليون جنيه تعويض
الخميس 18/فبراير/2021 - 11:59 ص
نجلاء رفاعىطباعة
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، وزوجاته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
واستمعت النيابة إلى المدعين بالحق المدني وطلبت شقيقة إحدى الضحايا مليون جنيه وواحد كتعويض.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.
واستمعت المحكمة لشقيقة الضحية التى هاجمت المتهم "دا إللى قتل اخويا.. دا ابن حرام"، فتصدى لها قاضى المحاكمة ونهاها عن توجيه الحديث أو سبه.
وكانت النيابة العامة أحالت قذافى فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم، وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامى 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
واستمعت النيابة إلى المدعين بالحق المدني وطلبت شقيقة إحدى الضحايا مليون جنيه وواحد كتعويض.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.
واستمعت المحكمة لشقيقة الضحية التى هاجمت المتهم "دا إللى قتل اخويا.. دا ابن حرام"، فتصدى لها قاضى المحاكمة ونهاها عن توجيه الحديث أو سبه.
وكانت النيابة العامة أحالت قذافى فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم، وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامى 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.