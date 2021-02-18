شقيقة ضحية سفاح الجيزة تطلب مليون جنيه تعويض

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، وزوجاته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.واستمعت النيابة إلى المدعين بالحق المدني وطلبت شقيقة إحدى الضحايا مليون جنيه وواحد كتعويض.تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.واستمعت المحكمة لشقيقة الضحية التى هاجمت المتهم "دا إللى قتل اخويا.. دا ابن حرام"، فتصدى لها قاضى المحاكمة ونهاها عن توجيه الحديث أو سبه.وكانت النيابة العامة أحالت قذافى فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم، وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامى 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.