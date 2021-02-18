ضبط 13 مخالفة تموينية بمرسى مطروح

قال حسن كمال الشيباني مدير تموين نطروح، إنه تم تنفيذ حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية بمدينة مرسى مطروح، وذلك بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية متابعة عمل المنشآت التموينية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وضبط أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.وأوضح أن إجمالي المخالفات التي تم ضبطها 13 مخالفة تموينية تضمنت "7 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع للمواطنين، مخالفة عرض لحوم للبيع غير مغطاة، مخالفتين بيع سلع بأزيد عن السعر المقرر، 3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية.وأكد أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.