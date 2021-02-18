حسب المساحة.. رسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

تبدأ مصلحة الشهر العقاري، في 6 مارس المقبل تطبيق التعديلات التي وضعتها وزارة العدل على قانون الشهر العقارى بإضافة المادة 35 مكرر.ونوضح في هذا التقرير قيمة الرسوم الواجب دفعها أثناء التسجيل بالشهر العقارى.أولا رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها.1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها.1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها.2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.أما فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فيتم تحديد الرسوم على النحو التالي:500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها.1000 جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها.2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيها.في حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيها لكل 20 فدانا.ويتم إضافة 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.