ضبط مدير محل مجوهرات يتاجر بـ«العملة» في سوهاج

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط مدير محل مصوغات بسوهاج لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام مدير محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وضبط بحوزته مبلغ مالي (عملة أجنبية)، وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.