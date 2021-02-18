بدء أولى جلسات محاكمة «سفاح الجيزة» بتهمة قتل صديقه

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق،واستمعت المحكمة لشقيقة الضحية التي هاجمت المتهم "دا اللي قتل اخويا.. دا ابن حرام"، فتصدى لها قاضي المحاكمة ونهاها عن توجيه الحديث أو سبه.وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم، وبولاق الدكرور بالجيزة، والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.