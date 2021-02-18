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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة: تطهير النباتات البرية بمحمية وادى دجلة من المخلفات

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:37 ص
محمية وادى دجلة
محمية وادى دجلة
أريج الجيار
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم عمل حملة شملت تطهير النباتات البرية بمحمية وادى دجلة من المخلفات البلاستيكية لما تمثله من مخاطر تهدد الحياة البرية بالمحمية ومواردها الطبيعية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية إشراك الشباب والمتطوعين فى حماية المنظومة البيئية بالمحميات لتفعيل مبدأ الإدارة المستدامة للمحميات.

وأكدت وزيرة البيئة على دعمها لجميع الجهود والأنشطة التى تهدف إلى صون التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحميات واستخدامها بشكل مستدام وخاصة الهادفة إلى دمج المجتمع فى الحماية والتطوير وإدارة المخلفات الصلبة وحملات التوعية والتعليم البيئي.

ودعت وزير البيئة الجميع للاستمتاع بالأنشطة السياحية والترفيهية بمحمية وادي دجلة مثل الجري والمشي بالإضافة إلى الرياضات التأملية كاليوجا، حيث يعتبر التأمل من الأنشطة الجميلة التي تمارس في محمية وادي دجلة كثيرا بسبب المناخ المميز لمحمية وادي دجلة، وكذلك الرصد الفلكي للنجوم والكواكب وخسوف القمر وكسوف الشمس علاوة على التخييم والذي يعتبر من أقوى الأنشطة التي تمارس في المحمية وتعليم الأنشطة البرية للأطفال.

بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية عملية لهم كذلك تسلق الجبال للكبار والرحلات التعليمية والترفيهية المدرسية والجامعية وقضاء يوم تعليمي بالمحمية لممارسة الأنشطة المسموح بها والتى تعكس تنوع الأنشطة السياحية البيئية التى يمكن ممارستها مع الحفاظ على نظافة المحمية واتباع تعليمات دخول المحمية بالحفاظ على مواردها الطبيعية وعدم الإضرار أو إهدار مكوناتها الطبيعية من نبات أو حيوان أو جيولوجيا (حفريات أو صخور.....) وغيرها مع تحقيق شعار المحميات (لا تأخذ شيئا معك ولا تترك شيئا خلفك – لا تأخذ إلا الصورة ولا تترك إلا آثار أقدامك).

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