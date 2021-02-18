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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

هل تُهدّر الدولة الأموال فى تنفيذ كبارى وطرق غير مطابقة للمواصفات؟

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:56 ص
جريدة الدستور
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما يتردد بإهدار الدولة مبالغ طائلة لتنفيذ مشروعات طرق وكباري غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح المركز، فى بيان اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة النقل التي نفت تلك الشائعات، وأكدت أنه يتم تخطيط وتنفيذ شبكة الطرق والكباري الجديدة، وفقًا لأحدث المواصفات القياسية العالمية المتبعة، وأنها تخضع لعملية مراجعة كاملة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وذلك من قبل لجنتين تابعتين لهيئة الطرق والكبارى إحداهما من المهندسين المشرفين وأخرى استشارية ولجنة استشارية من الشركة التي تفوز بمناقصة الطرق.

وأشارت وزارة النقل- في البيان- إلى أن قطاع الطرق والكبارى شهد تطورًا كبيرًا ما انعكس في تقدم مصر 90 مركزًا على مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، لتصل إلى المركز 28 عالميًا بنهاية عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، حيث ساهم هذا التطور في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019-2020.

وفي إطار سعي الدولة لمد شبكة عملاقة من الطرق كجزء من التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ودفع عجلة التنمية الزراعية والصناعية، تم تنفيذ نحو 4800 كم بالمرحلتين الأولى والثانية من إجمالي 7000 كم مخطط تنفيذها بالمشروع القومي للطرق، كما تم تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ 11 محورًا على النيل بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2020.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، والتى تستهدف النيل من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

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