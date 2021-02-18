إيداع «سفاح الجيزة» القفص لبدء محاكمته بتهمة قتل صديقه

أودع حرس الدائرة 21 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ«سفاح الجيزة» قفص المحكمة، استعدادًا لبدء أولى جلسات محاكمته بقتل صديقه رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفنه.تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية محمد أمين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل أحمد السيد إدريس، ويحيى عادل محمد صادق إمام الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.وأحالت النيابة العامة قذافي فراج، الشهير بـ«سفاح الجيزة»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.