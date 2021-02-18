ضبط تجار مخدرات غسلوا 3 ملايين جنيه بجنوب سيناء

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين مقيمان بمحافظة جنوب سيناء، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بقرابة 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.