محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال رصف شوارع مدينة ساحل سليم؛ وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.رافقه خلال الجولة، المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم المهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب.حيث تفقد المحافظ أسيوط أعمال رصف شوارع جزيرة ساحل سليم والتي يجرى رصفها ورفع كفائتها ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ساحل سليم للعام المالي 20202021، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف لتسهيل حركة المرور والتنقل على المواطنين.وقال المحافظ إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 20202021 ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.