ضبط سيدة لارتكابها جرائم سرقة بالقاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الشرابية – لها معلومات جنائية )، وبحوزتها (سلسلة ذهب، هاتف محمول، مبلغ مالي).وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) بأسلوب "المغافلة" عقب إخبارها بأنها موظفة بالشئون الإجتماعية وإيهامها بقدرتها على صرف معاشات شهرية لها.باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.وبتطوير مناقشتها اعترفت بإرتكاب ( 4 جرائم سرقة بذات الأسلوب).. وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالى من متحصلات جرائم السرقة بمسكنها، وأضافت بإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية.. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمة وإتهموها بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.