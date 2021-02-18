محافظ الوادي الجديد يتفقد منظومة التحكم عن بعد في تصرفات مياه الآبار

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يرافقه المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالمحافظة، منظومة التحكم عن بعد في تصرفات مياه الآبار من خلال عدادات إلكترونية ببئر ٢٤ بالخارجة، والتي تم تنفيذها وفقًا لبروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى والمحافظة، وأثبتت فاعليتها في التحكم في تصرفات المياه.وأكد الزملوط أن المنظومة تهدف إلى الحفاظ على حق المزارع في الحصول على كمية المياه اللازمة للري دون نقصان، وكذا الحفاظ على المخزون الجوفي دون جور على حق الأجيال القادمة من المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة تعميم التجربة بعد نجاح تنفيذها ببئرين بمدينة الخارجة، مع توفير كافة التيسيرات والدعم للمزارعين لتركيب العدادات الجديدة.