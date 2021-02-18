صرف 84 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة في أسوان خلال يناير

قال محمد عبدالوهاب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، إن المديرية صرفت خلال شهر يناير الماضي 64 ألف جنيه لـ32 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و20 ألفًا و758 جنيهًا رعاية صحية لـ8 عمال من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 189 منشأة (دوري نهاري)، وعمل 19 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 162 منشأة أخرى، وعمل ندوة عمالية، وبحث 12 شكوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 33 منشأة، وإعادة التفتيش على 49 منشأة أخرى.وفي مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 13 شكوى عمالية، تمت تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وإحالة 5 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوتين، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.أما في مجال التدريب المهني، جار تنفيذ دورة تدريبية لـ10 متدربات على التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بكفور كوم أمبو ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك برعاية مبادرة "حياة كريمة"، كما تم تسجيل 16 متدربة بمركز تدريب المحمودية بأسوان للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة و22 متدربًا من الذكور للتدريب على مهنة التبريد والتكييف، وتم إيقاف التدريب بدورة الإلكترونيات لحين الانتهاء من أعمال تطوير الورشة.