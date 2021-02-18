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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدرها الترند.. طيار ومطرب وزوج سري في حياة سمية الخشاب

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:31 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانة سمية الخشاب ترند مؤشر البحث جوجل، بعد أخر جلسة تصوير لها، وظهرت خلالها متألقة، ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يقولون إنها دخلت في قصة حب جديدة، ولكن رفضت الرد على متابعيها.

و ظهرت الفنانة سمية الخشاب بلوك جريئ وعصري، حيث ارتدت بلوزة بأكمام طويلة وجيب جلد قصير باللون الأسود، ونرصد في السطور التالية عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.

زواج تقلدي

الزواج الأول لها كان زواجًا تقليديًا وهي في عمر الـ23، من شاب بموافقة أهلها، لكن سرعا ما حدث الأنفصال بسبب رفضه دخولها إلى مجال التمثيل.

زواج سري

كانت الزيجة الثانية لها في عام 2014، من رجل أعمال عربى شهير، رفضت الإفصاح عن اسمه، وتم الانفصال بسبب إصراره على تركها واعتزالها الفن.

- طيار

الزواج الثالث لها كان من طيار يدعى "أيمن"، التقت به في الإسكندرية، وكانت قد صرحت أنها تزوجته عن حب ولكن سرعان ما تم الانفصال.

- الفنان بدر الشاعري

الزواج الرابع من الفنان اللبناني بدر الشاعري، لكنه لم يستمر طويلًا.

- المطرب أحمد سعد

الزواج الأخير كان من الفنان أحمد سعد، وقد أثارت علاقتهما الكثير من الجدل بسبب علاقته السابقة بالفنانة ريم البارودي، ولكن تم الطلاق وقد أتهمته بضربها وأصبح بينهما قضاية في المحاكم.

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