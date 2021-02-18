بعد تصدرها الترند.. طيار ومطرب وزوج سري في حياة سمية الخشاب

تصدرت الفنانة سمية الخشاب ترند مؤشر البحث جوجل، بعد أخر جلسة تصوير لها، وظهرت خلالها متألقة، ما جعل رواد التواصل الاجتماعي يقولون إنها دخلت في قصة حب جديدة، ولكن رفضت الرد على متابعيها.و ظهرت الفنانة سمية الخشاب بلوك جريئ وعصري، حيث ارتدت بلوزة بأكمام طويلة وجيب جلد قصير باللون الأسود، ونرصد في السطور التالية عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.زواج تقلديالزواج الأول لها كان زواجًا تقليديًا وهي في عمر الـ23، من شاب بموافقة أهلها، لكن سرعا ما حدث الأنفصال بسبب رفضه دخولها إلى مجال التمثيل.زواج سريكانت الزيجة الثانية لها في عام 2014، من رجل أعمال عربى شهير، رفضت الإفصاح عن اسمه، وتم الانفصال بسبب إصراره على تركها واعتزالها الفن.- طيارالزواج الثالث لها كان من طيار يدعى "أيمن"، التقت به في الإسكندرية، وكانت قد صرحت أنها تزوجته عن حب ولكن سرعان ما تم الانفصال.- الفنان بدر الشاعريالزواج الرابع من الفنان اللبناني بدر الشاعري، لكنه لم يستمر طويلًا.- المطرب أحمد سعدالزواج الأخير كان من الفنان أحمد سعد، وقد أثارت علاقتهما الكثير من الجدل بسبب علاقته السابقة بالفنانة ريم البارودي، ولكن تم الطلاق وقد أتهمته بضربها وأصبح بينهما قضاية في المحاكم.