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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في السرقة من أمام البنوك بالقاهرة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:30 ص
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بأسلوب التتبع من أمام البنوك.

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية قام بركن السيارة ملكه أمام العقار سكنه وعقب عودته اكتشف كسر حقيبة السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية- له معلومات جنائية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب (التتبع من أمام البنوك)، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية- له معلومات جنائية)، حيث أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.. وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما، وكذا مبلغ مالى من متحصلات وقائع سرقة أخرى.. وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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