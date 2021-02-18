17 مستوطنًا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم 17 مستوطنًا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية جيش الاحتلال.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن المقتحمين تجولوا في باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال عبر مجموعتين انطلقوا من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.