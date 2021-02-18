ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة مالك مصنع طوب بالجيزة

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط "2 بندقية آلية، 3 خزينة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة"، بحوزة مالك مصنع طوب مقيم بدائرة المركز "له معلومات جنائية"، وذلك حال تواجده بالمصنع ملكه الكائن بذات القرية سكنه.وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.