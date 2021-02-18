رصد 12 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية-التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 12 خرقا.وقالت الوزارة في بيان لها تم نشره على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 12 خرقا، في محافظات إدلب (4) واللاذقية (4) وحماة (2) وحلب (2)"حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى تنفيذ مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين 2728 عملية إنسانية.