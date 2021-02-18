حي شرق الإسكندرية يبدأ إصلاح تلفيات نوة الشمس الصغرى

كلف محارب هيلع رئيس حي شرق الإسكندرية، كافة الجهات المختصة بمتابعة التلفيات التي تسببت فيها نوة الشمس الصغرى، كما تابع ميدانيًا على مدار الساعة أعمال إزاحة مياه الأمطار ومنع تجمعها بالشوارع نطاق الحي خلال يومي النوة.وفي إطار أعمال الكهرباء خلال النوة، رفعت الجهات المختصة بورن سقط في شارع المشير، ورفعت كشاف ليد على عامود ديكوري سقط بشارع المشير وعزل الاسلاك، كما رفعت كشافين ليد آيلين للسقوط بطريق الجيش جليم والاقبال، وكذلك أزالت أجزاء أخرى مائلة تُسبب خطورة على المارة والسيارات في الأماكن الآتية؛ الاقبال وشعراوي وجليم، ورفع كشاف آيل للسقوط شارع الدير، ورفع سلك سقط بشارع الاسماعيلية، ورفع سلك سقط امام فندق ٢٦ يوليو.وفي سياق متصل أزالت وحدة الإعلانات بالحي كافة الإعلانات التي تُمثل خطورة على المارة وأيضًا التي تأثرت من سرعة الرياح والعوامل الجوية، وذلك على طريق الكورنيش و١٤مايو وشارع الإقبال وشارع سوريا وشارع فوزي معاذ.