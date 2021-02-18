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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مع الإدارات المعنية، لمناقشة سير العمل في تحصيل المتأخرات المالية المستحقة للدولة.

رئيس حي الضواحي ببورسعيد يكلف بتحصيل الإيرادات والمتأخرات المستحقة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:28 ص
اللواء أحمد قاسم
اللواء أحمد قاسم
شيماء رشاد
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عقد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اجتماعا، اليوم الخميس، مع الإدارات المعنية، لمناقشة سير العمل في تحصيل المتأخرات المالية المستحقة للدولة.

وأشار "قاسم" إلى أنه وجه بالتنسيق بين الإدارات المعنية لسرعه تحصيل الإيرادات والمتأخرات المستحقة، وتعظيم موارد الدولة لدى المواطنين، وتفعيل دور أقسام الإيرادات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد، مشددًا على تحصيلها بمنتهى الدقة وبأسرع وقت ممكن للإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد أن معدل تحصيل المتأخرات مرضى حتى الآن، وأنه سيجرى إنذار المتأخرين عن السداد بسرعة سداد المتأخرات على الوحدات السكنية والمحلات التجارية وكافه العقارات المؤجرة وإلا سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية من حجز إداري للمتعثرين في السداد.

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