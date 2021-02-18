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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محمد ولد لبات.. مَن هو الوسيط الأفريقي في أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا؟

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:27 ص
محمد ولد لبات
محمد ولد لبات
أمينة ذكى
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كشف وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، أن مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، سيصل الخرطوم خلال الساعات المقبلة؛ حيث يقوم بدور الوسيط في التوتر الحدودي الحاصل بين السودان وإثيوبيا.

ومحمد ولد لبات، ولد في خمسينات القرن الماضي وتحديدا عام عام 1953، درس القانون في جامعة نواكشوط، وأتمّ دراسته العليا في فرنسا.

وترأس «لبات» جامعة نواكشوط من عام 1991 وحتى عام 1997، ودرّس كأستاذ زائر في جامعات إفريقية وفرنسية، وكان من ضمن لجنة من كبار فقهاء القانون تولت صياغة أول دستور مبني على التعددية في موريتانيا عام 1991.

وتقلد منصب وزير الخارجية إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وقد عُرف أكثر بعد إرساله مبعوثًا من الاتحاد الإفريقي من أجل حلّ الأزمة السياسية في السودان، والتي أعقبت الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير، وعمل منذ 2017، مستشارًا استراتيجيًا لرئيس المفوضية الأفريقية، وتولى ملفات من بينها الأزمة السياسية في الكونغو.


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