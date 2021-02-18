ضبط 625 طربة حشيش بـ4 ملايين جنيه فى البحيرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتا أمن "الإسكندرية، البحيرة" جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق)، وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة).كما تم ضبط (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.250 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4.420.000 جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.