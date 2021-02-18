ضبط 625 طربة حشيش بـ4 ملايين جنيه فى البحيرة
الخميس 18/فبراير/2021 - 11:32 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتا أمن "الإسكندرية، البحيرة" جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق)، وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة).
كما تم ضبط (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.250 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4.420.000 جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (550 طربة لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق)، وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة إدكو (بمحافظة البحيرة).
كما تم ضبط (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8.250 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، وذلك حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4.420.000 جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.