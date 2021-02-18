مجلس النواب الليبي يدين استهداف المدنيين بمدينة سبها

أدان مجلس النواب الليبي بأشد العبارات استهداف المدنيين بمدينة سبها، والذي راح ضحيته طفل وعدد من الجرحى.وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في تصريح أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الخميس، أن المجلس يطالب كافة الأجهزة الأمنية بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، كما يتقدم المجلس بخالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، متمنين الشفاء لجرحى هذا العمل الإرهابي الجبان.