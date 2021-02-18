رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استئناف «مصر بكم أجمل» لتدريب وتشغيل 150 من ذوي الهمم بدمياط

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:23 ص
تدريب شباب ذوي الهمم
تدريب شباب ذوي الهمم
دعاء جابر
طباعة
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استئناف فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج الثاني من مبادرة "مصر بكم أجمل" بمديرية القوى العاملة بدمياط، لتدريب وتشغيل 150 شابا وفتاة من ذوي الهمم والعزيمة من مختلف الإعاقات ودرجاتها، باختلاف المؤهلات الدراسية.

وتهدف المبادرة لتعزيز الاستفادة من كافة الطاقات من هذه الفئة، تمهيدا استلامهم العمل، مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة والتدابير الوقائية لجائحة كورونا.

وأشار سعفان، إلى أن المبادرة تنفذها وزارة القوي العاملة بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وتابع وزير القوى العاملة قائلا، إن البرنامج التدريب يتمثل في تدريب الشباب والفتيات من ذوي الهمم العزيمة على جرعة مكثفة من تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة بحقوق وواجبات العامل في ظل قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فضلا عن قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ وأحكام السلامة والصحة المهنية والانتقال بالمتدربين إلى تدريبهم على التنمية البشرية وإدارة الوقت.

وقامت منى الأطروشي مدير مديرية القوى العاملة بدمياط بتوفير فرص العمل للذين سوف يجتازون الاختبارات من خلال حضور ممثلي بعض الشركات التي وفرت فرص العمل في أثناء إجراء المقابلات ما يدل على جدية الشركات في دمج ذوي القدرات في سوق العمل، وقد أثنى ممثلي هذه الشركات، وذوي القدرات على مبادرة وزير القوي العاملة في هذا الخصوص، وتجديد اهتمامه بالدمج الحقيقي لهذه الفئة في بيئة العمل المختلفة وإعطائهم فرصة أكبر للتعبير عن ذاتهم في المجتمع، ورحب ممثلو الشركات بتوفير فرص عمل بشركاتهم حتى بعد استيفاء نسبة الـ 5% المقرر قانونا لهذه الفئة.

وقالت عطيات أبو زيد المسئول عن ملف المبادرة بوزارة القوى العاملة، إنه تقدم للاختبارات والمقابلات الشخصية ٢٠٠ شاب وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات لتسجيل رغباتهم في التدريب على ريادة الأعمال والعمل بالقطاع الخاص وفقا لدرجة ونوع الإعاقة والمؤهل.

وقامت اللجنة المشكلة من قبل الوزير برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال بمقر مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط على مدى 3 أيام، حيث تم اختيار 150 من إجمالي المتقدمين لبدء التدريب، وقد لاحظت من خلال إجراء المقابلات لاختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال أنه يوجد عدد من قصار القامة والمكفوفين يرغبون بالعمل بالقطاع الخاص فى الفترة القادمة.

موضوعات متعلقة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

الصور

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان