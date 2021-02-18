الوفود السياحية تتوافد على الداخلة بالوادي الجديد

أكد أيمن حنفي، دليل صحراء بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، أنه سعيد برجوع السياحة مرة أخرى للمحافظة، بعد توقف دام أكثر من عامين، مشيرا إلى توافد الكثير من الوفود والأفراد السياحية الهامة التي تنعش المحافظة اقتصاديا.وأضاف حنفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه التقى، أمس، مجموعة من السياح والأجانب في جولة تفقدية لقرية القصر الإسلامية بمركز الداخلة، حيث التقى شابًا من الفلبين، وبصحبته صديقة تسمى ناتاشا من دولة فرنسا، حيث أصر على تناول القهوة في مقهى Mbc الموجودة بقرية القصر، موضحا أن صديقته ناتاشا أكدت أن مصر بلد الأمن والأمان وبلد الحضارة والعراقة على مر الزمان.