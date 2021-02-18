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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

جمارك القاهرة تحبط تهريب خمور وسجائر أجنبية بمليون و328 ألف جنيه

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:22 ص
خمور وسجائر
خمور وسجائر
راندا التوني
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تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي من تحرير وضبط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية وكمية السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

فبناء على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام إثنان من العاملين بفرع من فروع الاسواق الحرة بالقاهرة بالإتجار فى السجائر والمشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم.

وتم تشكيل لجنة جمركية من عبدالله مصطفي مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الاقسام بالمكافحة بحضور المقدم هشام عبد الواحد وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمحل حيث تم ضبط 22 زجاجة خمور و3 خرطوشة سجائر بحوزة الأول و39 خرطوشةً سجائر بحوزة الثانى قبل تسليمهم للتاجر في الشارع رغم محاولة المهربين استغلال سوء الأحوال الجوية لولا يقضة رجال مباحث الجمارك ورجال مكافحة التهرب الجمركي حيث تم العمل طوال الليل.

وبلغت التعويضات المستحقة على المتهم الأول مليون و300 ألف جنيه، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥١ ٢٠٢١ مكافحة التهرب الجمركي وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد مبلغ تحت حساب التصالح.

وبلفت التعويضات المستحقة على المتهم الثانى 28 ألف و500 جنيه للثانى، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٥٠ ٢٠٢١ وقام المتهم بطلب التصالح وقام بسداد كافة المستحقات.

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