الكويت والهند تبحثان التدابير والإجراءات لتصدي لجائحة كورونا

بحث وزير الصحة الكويتي، الدكتور باسل الصباح، مع سفير الهند لدى الكويت، سيبي جورج، التدابير والإجراءات المتخذة في الكويت واحتواء جائحة كورونا.جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، واستعرض أحدث المستجدات بشأن إنتاج واستخدام لقاح كورونا في الھند.وأعرب وزیر الصحة الكويتي عن شكره وتقديره للسفیر الھند، لما یقوم به من جھود واضحة لتسھیل وتسریع وصول اللقاح إلى دولة الكویت.