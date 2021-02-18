ضبط عاطل بـ 3 أسطوانات هيروين و10 كيلو حشيش في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام وأمن القاهرة، من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلو جرام – 3 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 750 جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول – ميزان حساس)، بحوزة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وذلك حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 774 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.