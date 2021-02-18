خطوة أمريكية تُنذر بتفجير غضب تركيا

قال سفير الولايات المتحدة لدى اليونان، جيفري بيات، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيسعى إلى تعميق العلاقات بشكل أكبر، مع التأكيد على أهمية تنويع الطاقة في جنوب شرق أوروبا وآفاق الاستثمارات الأمريكية في الطاقة المتجددة في اليونان، جاءت تصريحات بيات، خلال مناقشة افتراضية في حوارات الطاقة في أثينا، أمس الأربعاء.وأضاف «بيات»: «أعتقد أن تعاوننا يجب أن يصبح أقوى، وأعلم أن نية الرئيس بايدن تعميق العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة واليونان»، ومن المتوقع أن يقابل التعاون الأمريكي اليوناني بغضب تركي كبير وفقا لمراقبون.وشدد نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، على تركيا التي تطمح إلى الاتحاد الأوروبي، الامتناع عن الإجراءات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر بين الجارتين على بحر إيجة.وقال فارفيتسيوتيس «يجب على تركيا أن تتوقف عن التصرف كجار لا يمكن التنبؤ بأفعاله»، بينما حذر من سلوك تركيا العدائي كونه يقوض طموحات البلاد في الانضمام إلى الاتحاد.