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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تحصيل 229 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:20 ص
مستحقات
مستحقات
دعاء جابر
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كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري "أحمد.س.ر.أ" والذي كان يعمل لدى إحدى المؤسسات بالرياض وقد وافته المنية وهو على رأس العمل.

جاء ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة مع إدارة المؤسسة التي كان يعمل بها المواطن "أحمد.س.ر.أ" للوقوف على بيانات ملف العمل ومستحقاته تبين أن ورثة المذكور يستحقون مبلغ 55090 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 229 ألف جنيه مصري تقريبا، وتم تحويله إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدا لتحويلها إلى ذويه بمصر.

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