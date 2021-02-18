المتهم الخامس في «أحرار الشام»: والدتي حرضتني للانضمام للخلية

كشفت تحقيقات القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أ.د.ط العجوزة، والمقيدة برقم 290 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بخلية " أحرار الشام " عن تفاصيل مثيرة.اعترف المتهم الأول هشام احمد عبد الرحمن، أنه في غضون عام 2015 أطلع عبر شبكة المعلومات الدولية على الأعمال المسلحة للجماعات بدولة سوريا وأفكارها، وفي إطار مطالعته تلك تواصل مع عضو جماعة أحرار الشام المكني بأبو مالك المصري واتفقا سويا علي تسهيل التحاقه بتلك الجماعة، اذ عرفه بعضو الجماعة هناك بالحركي أدهم التركي بدولة تركيا عبر شبكة المعلومات الدولية والمتولي مسؤولية تسلل العناصر عبر الحدود التركية السورية لإلحاقهم بصفوف الجماعة، وفي اطار هذا السعي تواصل مع آخرين من راغبي الالتحاق بتلك الجماعة للمشاركة بأعمالها المسلحة، وذكر من بينهم المتهمين الثاني عبد الرحمن عبد العليم سعيد، والثالث محمد عبد الفتاح أحمد المكني أبو حذيفة، والرابع سياف سلامة محمد، والثامنة فاطمة السيد السيد واتفق معهم علي الالتحاق بتلك الجماعة المسلحة.واعترف المتهم الثاني عبد الرحمن عبد العليم سعيد، بتواصله عبر شبكة المعلومات الدولية بالمكني أبو مالك المصري المسؤول عن استقطاب المصريين والحاقهم بحقول قتال الجماعة بدولة سوريا وفي اطار ذلك التواصل عرفه الأخير بالمتهم الأول هشام احمد عبد الرحمن، لتوافق إرادتهما علي الالتحاق والمشاركة بالعمليات المسلحة لتلك الجماعة.بينما اعترف المتهم الثالث محمد عبد الفتاح أحمد، بقناعته بأفكار الجماعة المسماة " أحرار الشام " وتعرفه في غضون عام 2011 بالمتهم الأول هشام احمد عبد الرحمن، وتوطدت علاقتهما حتي وقف منه علي قناعته بذات الأفكار وهو ما تلاقت ارادتهما فيه، ولذلك عقد له المتهم الأول لقاءات تثقيفيه رسخ له فيها أفكار الجماعة من خلال اطلاعه علي الإصدارات المرئية لها، واتفق مع المتهم الأول علي الالتحاق سويا بصفوف الجماعة بدولة سوريا عبر تواصله مع اخرين من المنضمين اليها.فيما اعترف المتهم الخامس أحمد ربيع رشاد،بتحريض من المتهمة الثامنة فاطمة السيد السيد له على الالتحاق بجماعة " أحرار الشام " التي يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.و أبان لذلك تفصيلا بوقوفه علي اتفاق والدته المتهمة الثامنة بالاتفاق، مع آخر يدعي أدهم التركي مقيم بدولة تركيا علي تسهيل الحاقه بالجماعة بدولة سوريا، ووقوفها من الأخير علي خطوط ذلك الالتحاق عبر السفر لدولة السودان ومنها لدولة تركيا، وحدد يوم 5 5 2017 موعدا لسفره لدولة السودان واصطحبته المتهمة الثامنة لمطار القاهرة الدولي لتسفيره إليها، تمهيدا لتسهيل التحاقه ولقاءه بالمقيم بدولة تركيا وأمدته لذلك بأموال ضبطت حوزته.فيما اعترفت المتهمة الثامنة فاطمة السيد السيد، بقناعتها بأفكار الجماعة المسماة " أحرار الشام " ورغبتها والمتهم الخامس احمد ربيع رشاد، في الالتحاق بجماعة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها.وأبانت لذلك تفصيلا، انه علي اثر التزامها الديني وانضمامها لحركة أحرار بنطاق محافظة الإسماعيلية، وأنها اعتنقت الأفكار المتطرفة القائمة علي القتال وفي أعقاب ضبط العديد من أعضاء تلك الحركة والتحاق البعض منهم بحقول القتال الدائر بدولة سوريا ترسخت قناعتها بتلك الأفكار وسعت للسفر هناك.وتابعت أنها ارتبطت عبر شبكة المعلومات الدولية بالحركي أدهم التركي، واتفقت معه علي تسهيل الحاقها ونجلها المتهم الخامس بالجماعة للمشاركة بعملياتها المسلحة هناك عبر السفر لدولة السودان، وأمدها بالتواصل مع آخر تابع له بها بغرض تسهيل انهاء إجراءات السفر لدولة تركيا، ولقائه بها تمهيدا لتسهيل تسللها والحاقها بصفوف الجماعة عبر الحدود التركية السورية،ونفاذا لذلك انهت الإجراءات اللازمة لسفر نجلها المتهم الخامس وتوجهت في غضون مايو عام 2017 لمطار القاهرة الدولي لتنفيذ ما اتفقا عليه.وأنهت بتواصلها عبر شبكة المعلومات الدولية، بالمتهم الأول هشام احمد عبد الرحمن المكني أبو آسيا المصري، اذ وقفت علي قناعته بذات الأفكار وسعيه للالتحاق بذات الجماعة، وعرض عليها التحاقهما سويا.