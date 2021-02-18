اندلاع اشتباكات بين محتجين والشرطة الإسبانية في مدريد

اندلعت اشتباكات بين محتجين والشرطة الإسبانية، خلال تظاهرات في العاصمة مدريد ومدينة برشلونة احتجاجا على سجن مغنّي الراب الكتالوني "بابلو هاسل"، بسبب تغريداته التي هاجم فيها النظام الملكي والشرطة في البلاد.وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الخميس، أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها "كفى رقابة" و"الحرية" لـ"هاسل" الذي اعتقل، أمس الأول الثلاثاء، وأودع في السجن إنفاذا لحكم بحبسه تسعة أشهر.وأضاف الراديو أنه في برشلونة اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في مشهد متكرر جرى بعاصمة إقليم كتالونيا، مساء أول أمس الثلاثاء، موضحا أن المتظاهرين قطعوا الطرقات بعوائق وأضرموا فيها النيران، وألقوا مقذوفات على عناصر الشرطة الذين ردوا عليهم بالهراوات وبالرصاص المطاطي.