الرياح السبب.. تفاصيل حريق منفذ سلع غذائية في السيدة زينب

كشفت معاينة رجال الأدلة الجنائية لموقع حريق السيدة زينب، أن شدة الرياح كانت أهم أسباب حريق منفذ السلع الغذائية والفاكهة الذي وقع بجوار مسجد السيدة زينب، كما أن العروق الخشبية المستخدمة في المنفذ ساهمت في التهام المنفذ بالكامل.وتبين من التحريات الأولية أن ماس كهربائي بأحد الوصلات أدى لنشوب الحريق؛ وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد، دون وقوع إصابات بعد أن أتت النيران على كميات من الفاكهة الموجودة بالمنفذ.تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة مفادة تلقيه بلاغا بنسبة حريق داخل خيمة للفاكهة بجوار مسجد السيدة زينب.تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران لعدم امتدادها، وبالفحص تبين أن الحريق شب داخل خيمة للفاكهة على مساحة 10 أمتار، وتم إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.