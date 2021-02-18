انتعاش الصناعة الألمانية رغم تفشى وباء كورونا

أفاد تقرير اقتصادي ألماني أن الصناعة الألمانية في حالة انتعاش برغم تفشي جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه يمكن للصناعة الألمانية أن تخوض عام الكورونا الثاني بمخزون عادل متزايد.وأوضح التقرير - الذي أذاعه برنامج مجلة الصباح على القناة الأولى الألمانية اليوم الخميس - أنه خلال شهر ديسمبر الماضي زاد تراكم الطلبات على الصناعات الألمانية للشهر السابع على التوالي بنسبة 0.3%، وفقًا للمكتب الفيدرالى للإحصاء، كما زادت الطلبات المفتوحة من ألمانيا بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، أما الطلبات الواردة من الخارج فزادت بنسبة 0.3%.ولفت إلى أن الطلبيات الصناعية ارتفعت بقوة منذ نهاية الإغلاق الأولى، ومع بدء تباطؤ الإنتاج زاد تراكم الطلبات، كما أضاف أنه زاد معدل الطلبات الصناعية إلى 6.6 شهر في نهاية عام 2020، وهي أعلى قيمة منذ بدء الإحصائيات في عام 2015.ويشير هذا الرقم إلى أنه على الرغم من موجة كورونا الثانية، إلا أن الصناعة الألمانية في حالة انتعاش وزادت الإنتاجية 8 أشهر متتالية.وأكد التقرير أن أحد أسباب ذلك هو تزايد الأعمال التجارية الدولية مع الولايات المتحدة والصين، حيث تحظى الصناعات التصديرية الألمانية بأهمية كبرى، وتعد هاتان الدولتان من أهم عملاء التصدير للصناعة الألمانية.