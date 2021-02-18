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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 54 قضية تموينية بسوهاج

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:16 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية من بينها ضبط "خليل ع ا" 48 سنة صاحب مخبز بلدي ويقيم دائرة مركز جهينة لتجميعه كمية من البطاقات التموينية بدون وجه حق بقصد اختلاس المال العام وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتم ضبط "200" بطاقة تموينية.

كما تم ضبط "7" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و"5" قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و"4" قضايا عدم حمل شهادة صحية، و"7" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و"5" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و"3" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و"3" قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز.

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