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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع عجوز سقط من الدور الخامس بشرفة منزله بالمحلة

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:16 ص
مصرع عجوز
مصرع عجوز
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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لقي عجوز مصرعه، إثر سقوطه من الطابق الخامس من شرفة منزله بمنطقة دوران محب التابع لدائرة أول المحلة الكبرى، لاختلال توازنه بشكل مفاجئ، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام لتسليمه لذويه عقب تشريحه.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أهالي منطقة دوران محب بدائرة القسم يفيد بمصرع "محمد. ي "63 سنة إثر سقوطه من الطابق الخامس بشكل مفاجئ.

وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين من سمع أقوال شهود عيان للحادث أن المتوفى اختل توازنه مما تسبب في سقوطه من شرفة منزله وإصابته بنزيف في المخ أودى بحياته.

وجرى نقلة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبي عليه واستخراج تصريح دفنه.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة.

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