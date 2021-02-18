تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم



- يتحرك قطار رقم 1904 اكسبريس أسباني مكيف من طنطا في تمام الساعة 7:10 صباحا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 8:35 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 902 اكسبريس أسباني المكيف من طنطا في تمام الساعة 7:58 صباحا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9:25 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 900 اكسبريس أسباني المكيف من طنطا في تمام الساعة 10:04 صباحا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 11:20 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 912 اكسبريس أسباني المكيف من طنطا في تمام الساعة 1:19 ظهرا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 2:45 عصرا.

- يبدأ قطار رقم 914 اكسبريس أسباني المكيف من طنطا في تمام الساعة 2:55 عصرا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 4:20 عصرا.

- يتحرك قطار رقم 922 اكسبريس أسباني المكيف من طنطا في تمام الساعة 5:32 مساء ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 6:50 مساء.

- يتحرك قطار رقم 930 اكسبريس أسباني المكيف من طنطا في تمام الساعة 10:04 مساء ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 11:20 مساء.



مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير

ثانيا: مواعيد قطارات من القاهرة إلى طنطا:



- يتحرك قطار رقم 965 سرعة مكيف درجة ثانية في تمام الساعة 7:30 صباحا ويصل إلى طنطا في الساعة 8:50 صباحا.

- يبدأ قطار رقم 1109 سرعة مكيف درجة ثانية مميز في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 8:20 صباحا ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 9:46 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 949 سرعة مكيف درجة ثانية مميز من القاهرة في تمام الساعة 1:20 ظهرا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 2:50 ظهرا.

- يتحرك قطار رقم 903 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 6 صباحا ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 7.30 صباحا.

- يتحرك قطار رقم 901 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 8:10 صباحا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9:27 صباحا.

- ينطلق قطار رقم 911 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 10 صباحا، ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 11.16 صباحا.

- ينطلق قطار رقم 913 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 12.30 ظهرا، ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 1.040 ظهرا.

- يتحرك قطار رقم 915 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 3.10 عصرا ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 4.27 عصرا.

-يتحرك قطار رقم 923 اكسبريس اسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 4 عصرا ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 5.26 مساء.



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- ينطلق قطار رقم 931 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 8:15 مساء ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 9:42 مساء.

- يتحرك قطار رقم 935 خدمة خاصة من القاهرة في تمام الساعة 10:30 مساء ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 11:32 مساء

- يتحرك قطار رقم 921 خدمة خاصة من القاهرة في تمام الساعة 6 مساء، ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 7.02 مساء.

- يتحرك قطار رقم 89 خدمة خاصة من القاهرة في تمام الساعة 11:15 صباحا ويصل إلى طنطا في الساعة 12:17 ظهرا.







- يتحرك قطار رقم 965 سرعة مكيف درجة ثانية في تمام الساعة 7:30 صباحا ويصل إلى طنطا في الساعة 8:50 صباحا.- يبدأ قطار رقم 1109 سرعة مكيف درجة ثانية مميز في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 8:20 صباحا ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 9:46 صباحا.- يتحرك قطار رقم 949 سرعة مكيف درجة ثانية مميز من القاهرة في تمام الساعة 1:20 ظهرا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 2:50 ظهرا.- يتحرك قطار رقم 903 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 6 صباحا ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 7.30 صباحا.- يتحرك قطار رقم 901 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 8:10 صباحا ويصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9:27 صباحا.- ينطلق قطار رقم 911 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 10 صباحا، ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 11.16 صباحا.- ينطلق قطار رقم 913 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 12.30 ظهرا، ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 1.040 ظهرا.- يتحرك قطار رقم 915 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 3.10 عصرا ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 4.27 عصرا.-يتحرك قطار رقم 923 اكسبريس اسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 4 عصرا ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 5.26 مساء.- ينطلق قطار رقم 925 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 5.10 مساء ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 6.34 مساء.- ينطلق قطار رقم 931 اكسبريس أسباني المكيف من القاهرة في تمام الساعة 8:15 مساء ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 9:42 مساء.- يتحرك قطار رقم 935 خدمة خاصة من القاهرة في تمام الساعة 10:30 مساء ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 11:32 مساء- يتحرك قطار رقم 921 خدمة خاصة من القاهرة في تمام الساعة 6 مساء، ويصل إلى طنطا في تمام الساعة 7.02 مساء.- يتحرك قطار رقم 89 خدمة خاصة من القاهرة في تمام الساعة 11:15 صباحا ويصل إلى طنطا في الساعة 12:17 ظهرا.

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد قطارات طنطا القاهرة بالتزامن مع ما تعلنه هيئة السكك الحديد من مواعيد، بالإضافة لإعلان الهيئة عن موقف التأخيرات التي تتم على مختلف خطوط القطارات حرصا منها على مصالح مواعيد الركاب، لذلك تعرض لكن الدستور في التقرير التالي مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم 18 فبرايرأولا: مواعيد القطارات من طنطا إلى القاهرة مكيف 2021: