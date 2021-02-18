ناشطون في بروكسل يطالبون بحماية الصحفي التركي باهار كيميونغور

طالب ناشطون وأكاديميون في بروكسل اليوم الخميس، بحماية الصحفي التركي باهار كيميونغور، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.يذكر أن كيميونغور ناشط بلجيكي من أصل تركي، كان مستهدفا من جانب الحكومة التركية للمرة الأولى بعد أن أصدرت بحقه نشرة حمراء لاعتقاله عبر الإنتربول.وحملت هذه النشرة اتهامات تركية ضد كيميونغور بالارتباط بحزب جبهة التحرير الشعبية الثورية، وهي جماعة ماركسية تركية تصنفها كل من تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، ووفقا لمنظمة (المحاكمات العادلة الدولية) التي ساعدت كيميونغور في قضيته، فقد ألقي القبض على الناشط البلجيكي ثلاث مرات على الأقل بسبب هذه النشرة.لكن في هولندا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا تم الفصل في هذه الاتهامات ورفض جميع الادعاءات التركية، وخلصت محاكم هذه الدول إلى أن اتهامات تركيا تستند إلى أفعال تندرج تحت نطاق حرية التعبير والمعتقد، مثل المشاركة في احتجاجات ضد سياسات الحكومة التركية.