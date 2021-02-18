رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة تثقيفية عن أضرار تعاطي المخدرات بإدارة شباب بلقاس

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:11 ص
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
عمرو الحوتى
طباعة
نظمت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ندوة تثقيفية تحت شعار  "أنت أقوى من المخدرات" بالتعاون مع الإدارة العامة للتنمية البشرية بمحافظة الدقهلية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بإدارة شباب بلقاس، وبحضور  علاء العشرى مدير عام الإدارة.

فيما جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، وإشراف حامد عطية مدير عام الإدارة العامة للشباب بالمديرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمحافظة الدقهلية.

فيما حاضر فى هذه الندوة على حامد منسق صندوق الإدمان بالإدارة العامة للشباب بالمديرية مع متطوعين الصندوق بمحافظة الدقهلية، وتم التوعية بمخاطر الإدمان، وأشاد بالدور المهم الذي يقوم به الصندوق في رفع الوعي المجتمعي بخطورة التعاطى والإدمان، وتأثيره على الفرد والمجتمع والدولة.

ومن جانبه أشار  على حامد منسق عام صندوق مكافحة المخدرات والتعاطي، إلى أن صندوق مكافحة الإدمان هو جهة حكومية لا تهدف للربح، ولكن هدفها مساعدة المتعاطين على الإقلاع عن المخدرات وتعاطي المواد المخدرة الضارة، وأن الصندوق لايقتصر على المعالجة فقط وإنما يقوم بعمل أبحاث لقياس مدى انتشار المخدرات وأنواعها، مطالبا بمد يد العون للمدمن والمتعاطي لمساعدته علي الإقلاع والحفاظ علي الثروة البشرية.

وأضاف ان رقم صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي هو 16023 وأن العلاج يتم في سرية تامة وبدون تكاليف، متناولا أهمية الدور الأسري وكافة مؤسسات المجتمع للقضاء على الإدمان وحماية الأبناء والشباب من تداولها.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 110 ملايين

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان