جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 14 مدرسًا جديدًا بمختلف كليات الجامعة.حيث نصت القرارات في كلية الطب على تعيين 6 مدرسين وهم: الدكتور مصطفى سيد محمد مشرف بقسم الجراحة العامة، والدكتور محمد أحمد عبدالرحمن عبدالحفيظ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتور محمد صلاح عبدالكريم بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتورة إيرينى صموئيل بقسم علاج الأورام، والدكتور أحمد أبوالفتوح بقسم التخدير والعناية المركزة، والدكتور أيمن عبدالخالق بقسم التخدير والعناية المركزة بالكلية.وتضمنت القرارات تعيين 4 مدرسين في كلية الهندسة وهم: الدكتور أحمد حاسم، والدكتور أحمد حسنى، والدكتور إسلام محمود، بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور أحمد عصام بقسم الهندسة الكهربائية بالكلية.وشملت القرارات أيضًا تعيين مدرسين اثنين بمعهد الأورام وهما الدكتورة إسراء رشدى حسن محمد والدكتورة مها خليل محمود خليل بقسم الأشعة العلاجية والطب النووى بمعهد جنوب مصر للأورام، جامعة أسيوط وتعيين مدرس واحد بكليتى الآداب والتربية الرياضية وهما الدكتورة أسماء رجب على محمدين بقسم الآثار بكلية الآداب والدكتورة هالة محمد فؤاد أحمد بقسم مناهج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة.