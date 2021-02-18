مستشار سفارة إفريقيا الوسطى: خبرات مصر في إدارة المطارات تجذب أنظار العالم

قال إسماعيل أبوضباب، مستشار سفارة إفريقيا الوسطى والخبير الاقتصادي، إن مصر لديها تجارب متميزة في مجال إنشاء وإدارة المطارات، ينظر إليها العالم بكل تقدير واهتمام ومنها دولة إفريقيا الوسطي التي تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.وأضاف أبوضباب أنه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية تم الاهتمام بشكل كبير بإنشاء مطارات جديدة في مصر تربط المدن المقامة بها بالعالم كله، تسهيلا لحركة النقل والشحن الجوي مثل العاصمة الإدارية ومطارات "سفنكس" و"العلمين" وغيرها من المطارات التي هي تحت الإنشاء حاليا.وأوضح أن المطارات المصرية حاليا تتمتع بأكبر قدر من التأمين والأمن والأمان، وهناك شركات كبيرة تعمل في مجال توفير كاميرات المراقبة والمتابعة والكشف عن المواد الحارقة والخطرة، ومنها شركة "سمارت تكنولوجي" التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال، وتعمل حاليا بأحد المطارات المصرية بخبرة وكفاءة عالية، كما أنه يجري الاتفاق حاليا معها لتقديم خدماتها وخبراتها في دعم مطارات إفريقيا الوسطى.وذكر أبوضباب أنه من منظور اقتصادي نجد أن الدولة في مصر حاليا تعمل على إنشاء شبكة طرق عملاقة تربط مصر كلها، وكذلك إنشاء خطوط ملاحة بحرية قوية وملاحة جوية، وهذا الفكر يعطي مردودًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال استثمار الأراضي على جانبي الطرق في مشروعات مختلفة وإنشاء تجمعات سكنية وحضرية جديدة وتسهل حركة التجارة والصناعة، ما يسهل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، موضحا أن إنشاء المطارات يخدم حركتي السياحة والتجارة، وهي عنصر جذب قوي لأي استثمارات خارجية.