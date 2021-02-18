رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار سفارة إفريقيا الوسطى: خبرات مصر في إدارة المطارات تجذب أنظار العالم

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
قال إسماعيل أبوضباب، مستشار سفارة إفريقيا الوسطى والخبير الاقتصادي، إن مصر لديها تجارب متميزة في مجال إنشاء وإدارة المطارات، ينظر إليها العالم بكل تقدير واهتمام ومنها دولة إفريقيا الوسطي التي تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وأضاف أبوضباب أنه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية تم الاهتمام بشكل كبير بإنشاء مطارات جديدة في مصر تربط المدن المقامة بها بالعالم كله، تسهيلا لحركة النقل والشحن الجوي مثل العاصمة الإدارية ومطارات "سفنكس" و"العلمين" وغيرها من المطارات التي هي تحت الإنشاء حاليا.

وأوضح أن المطارات المصرية حاليا تتمتع بأكبر قدر من التأمين والأمن والأمان، وهناك شركات كبيرة تعمل في مجال توفير كاميرات المراقبة والمتابعة والكشف عن المواد الحارقة والخطرة، ومنها شركة "سمارت تكنولوجي" التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال، وتعمل حاليا بأحد المطارات المصرية بخبرة وكفاءة عالية، كما أنه يجري الاتفاق حاليا معها لتقديم خدماتها وخبراتها في دعم مطارات إفريقيا الوسطى.

وذكر أبوضباب أنه من منظور اقتصادي نجد أن الدولة في مصر حاليا تعمل على إنشاء شبكة طرق عملاقة تربط مصر كلها، وكذلك إنشاء خطوط ملاحة بحرية قوية وملاحة جوية، وهذا الفكر يعطي مردودًا اقتصاديًا كبيرًا من خلال استثمار الأراضي على جانبي الطرق في مشروعات مختلفة وإنشاء تجمعات سكنية وحضرية جديدة وتسهل حركة التجارة والصناعة، ما يسهل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، موضحا أن إنشاء المطارات يخدم حركتي السياحة والتجارة، وهي عنصر جذب قوي لأي استثمارات خارجية.

موضوعات متعلقة

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

الصور

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان